„Jetzt Poschts!“ beim Fleischhauer und Märchenball

Ein Herz aus Hack kredenzt uns Jenny Posch in verbaler Form bei dieser Ausgabe von „Jetzt Poschts!“. Sie besucht einen der wenigen Fleischhauer in Wien die noch selber wursten und performt dabei, wie die Made im Speck. Um Fleischeslust ging es auch beim Märchenball. Denn in der Folge, die wir für Sie noch einmal aus dem Archiv hervorgeholt haben, suchten zahlreiche Königinnen der Nacht ihren Traumprinz.