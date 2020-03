Ausgangssperre: Bereits 216 Anzeigen in Tirol

8000 Lkw auf Autobahnen unterwegs

Relativ unspektakulär stellt sich unterdessen die Verkehrssituation in Tirol dar. An den kontrollierten Grenzübergängen herrsche kaum Pkw-Verkehr - außer am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden, wo man es mit einigem Berufspendlerverkehr zu tun habe. Der Lkw-Verkehr laufe hingegen flüssig und ohne gröbere Staus. Jeweils 4000 Lkw seien am Donnerstag in beide Richtungen zwischen dem Brenner und Kufstein durch Tirol unterwegs gewesen.