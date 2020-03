Corona: Formel-1-GP von Monaco findet NICHT statt!

Wenige Stunden zuvor war der Grand-Prix noch so wie die WM-Läufe in den Niederlanden (3.5.) und in Barcelona (10.5.) verschoben worden. Damit wurden von den ersten sieben geplanten Rennen fünf verschoben (auch Bahrain, China sowie Vietnam) und Australien und Monaco abgesagt. An der Cote d‘Azur wurde das Aus am gleichen Tag bekannt gegeben, an dem vermeldet wurde, das Prinz Albert positiv auf das Virus getestet worden sei. Die Rennserie und der Weltverband FIA hoffen, dass die Saison „nach dem Mai“ beginnen könne, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung am Donnerstag. Die Entscheidung, im Mai nicht zu starten, sei gemeinsam mit den Rennveranstaltern getroffen worden. Ziel sei es, die Gesundheit und Sicherheit der reisenden Angestellten der Teams und der Fans zu gewährleisten.