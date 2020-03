Österreichs Trinkwasser absolut krisensicher

Die Trinkwasserversorgung als kritische Infrastruktur in Österreich ist krisensicher. In Zeiten der Coronavirus-Krise seien Bedenken zur Wasserqualität nicht notwendig, hielt die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) anlässlich des internationalen Weltwassertags am Sonntag fest.