Bill Gates übt scharfe Kritik an Corona-Maßnahmen

Wachsende Kritik an Regierung Trump

In den USA hat die Regierung vergleichsweise spät auf die sich ausbreitende neue Krankheit reagiert, was zunehmend zu Kritik am Krisenmanagement der Regierung Trump führt. In einigen Regionen springen private Organisationen in die Bresche: In Teilen Kaliforniens hat die Google-Schwester Verily kostenlose Corona-Tests eingeführt, in Seattle, wo Amazon und Microsoft ihre Zentralen haben, liefern Amazon und die Gates-Stiftung Heimtests an die Bürger aus.