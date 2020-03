Bill Gates warnte schon 2015 vor großer Epidemie

In den sozialen Medien ist Gates in aller Munde - nicht zuletzt, weil er schon vor fünf Jahren vor einem Szenario warnte, das mit der Coronavirus-Krise nun einzutreten scheint. Bei einem Auftritt bei der Vortragsreihe „TED“ empfahl Gates schon 2015, kurz nach einer Ebola-Epidemie in Westafrika: „Wir müssen uns für eine Epidemie wappnen wie für einen Krieg!“