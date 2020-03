In Tirol 6150 Arbeitslose mehr in zwei Tagen

Die Corona-Krise hat zu einem rapiden Anstieg der Arbeitslosigkeit in Österreich geführt. Von Sonntagabend bis Dienstagabend ist die Zahl der in ganz Österreich beim AMS gemeldeten Arbeitslosen um fast 49.000 Personen (+15,8%) gestiegen. In Tirol stieg die Arbeitslosigkeit im selben Zeitraum um 6.150 Personen (+45,5%). Im Vergleich zu Restösterreich verzeichnet Tirol prozentuell gesehen somit den größten Anstieg vor Salzburg (+32,5%) und Kärnten (+20,8%).