Trotz Corona: Bauernmarkt in Graz boomt!

Auf dem Bauernmarkt in Graz-Eggenberg herrscht am Mittwoch annähernd so viel Betrieb geherrscht wie in den vergangenen Wochen. Es sind zwar etwas weniger Marktstände aufgebaut, doch die Besucherzahl hat sich nach Angaben der Verkäufer nicht verringert. Gähnende Leere herrscht dagegen in einem Einkaufszentrum, in dem nur wenige Geschäfte geöffnet haben.