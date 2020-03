Ab heute neue Fahrpläne für Salzburgs Öffis

Um die Verbreitung des Virus weiter einzudämmen, setzt die Stadt Salzburg ab heute weitere Maßnahmen: Die Kurzparkzonen werden ausgesetzt. Ab sofort muss fürs Parken in den gebührenpflichten Blauen Zonen also nichts mehr bezahlt werden. Bis auf Widerruf werden keine Strafzettel mehr verteilt. „Wir wollen mit allen Mitteln garantieren, dass die Menschen zur Arbeit kommen, da ab heute die Fahrpläne des öffentlichen Verkehrs ausgedünnt werden“, so Bürgermeister Harry Preuner.