Virus-Krise: Autofabriken in Europa stehen still

Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie werden immer mehr Autofabriken in Europa geschlossen. Nun wird auch der VW-Konzern die Produktion in zahlreichen deutschen Werken vorübergehend aussetzen. An den allermeisten Standorten soll an diesem Freitag die letzte Schicht laufen. Nach Fiat Chrysler hatte am Montag auch der Opel-Mutterkonzern PSA angekündigt, seine europäischen Werke vorerst bis 27. März dicht zu machen. Opel hat auch ein Werk in Wien-Aspern. Auch Magna stellt in Graz und Slowenien die Produktion ein.