Supermärkte: Beschäftigte über Belastungsgrenze

Soldaten helfen in Supermarkt-Lagern aus

In den Zentrallagern hat Rewe bereits personelle Unterstützung vom Bundesheer bekommen. Derzeit helfen 337 Soldaten und Vertragsbedienstete des Heeres in den Lagern aus. Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) war am Montag zu Besuch bei Soldaten, die derzeit in St. Pölten und Wiener Neudorf in den Lebensmittellagern der großen Supermarktketten aushelfen.