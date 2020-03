Familie von Tottenham-Star zu Hause überfallen

Die Familie des belgischen Fußballprofis Jan Vertonghen von Tottenham Hotspur ist am Dienstag in London in ihrem Haus Opfer eines bewaffneten Überfalls geworden. Kurz bevor der 32-Jährige mit den Spurs im Champions-League-Achtelfinale das Rückspiel in Leipzig bestritt, verschafften sich laut britischen Medienberichten vier maskierte Männer mit Stichwaffen Zutritt zu seinem Wohnhaus.