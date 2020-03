Austria vom Virus „sicher hart“ getroffen

„Jeder muss sich intensiv mit diesem Thema und seiner persönlichen Situation auseinandersetzen. Jeder hat Familie, viele haben Kinder, Eltern oder Großeltern. Das sind die am meisten gefährdeten Gruppen und das macht ein Denken an den normalen Alltag nicht einfach. Gesunde Familien stehen für uns an erster Stelle, wir wollen und können dahingehend keine Risiken eingehen. Wir nehmen die Situation sehr ernst, bitte passt auf euch auf!", lässt sich etwa Austria-Sportchef Peter Stöger am Sonntag in einer Aussendung zitieren.