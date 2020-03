Garics: Österreich muss aus Italiens Fehler lernen

Der ehemalige ÖFB-Teamspieler György Garics, der in Bologna und damit in einer der schlimmsten vom Coronavirus betroffenen Regionen lebt, hat am Freitagabend im ORF-Fernsehen einen eindringlichen Appell an die Menschen in Österreich gerichtet: „Das Wichtigste ist es, den Schneeballeffekt (...) so weit wie möglich aufzuhalten“, betonte der 36-Jährige in einer Videoschaltung aus Italien.