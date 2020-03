Uni Graz stellt gesamten Parteienverkehr ein

Nach einem positiven Coronavirus-Test unter den Mitarbeitern der Universität Graz am Donnerstag hat die Hochschule den kompletten Parteienverkehr mit Studierenden eingestellt. „Es finden keinerlei Präsenz-Lehrveranstaltungen und -Prüfungen mehr statt. Darüber hinaus sind sämtliche Bibliotheken und Lernräume ab sofort geschlossen“, hieß es in einer Aussendung am Freitag.