Ausseer Narzissenfest wurde nun doch abgesagt

„Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht“, betonte Narzissenfestobmann Rudolf Grill am Freitag. Am Mittwoch hatte man noch mitgeteilt, das größte Blumenfest Österreichs im Mai abzuhalten. Nun aber: „Wir sagen das Fest ab und nehmen all unsere Energien fürs Narzissenfest 2021 mit“, sagte Grill.