Klopp nach Liverpool-Aus: „Fühlt sich falsch an“

Während Liverpool zwar meist drückte, aber nur zu einem Kopfball-Tor durch Wijnaldum (43.) kam, sonst am starken Oblak und einmal an der Latte scheiterte. Auch Trainer Jürgen Klopp verzweifelte. „In den letzten zwei Jahren hatten wir einige sehr glückliche Momente in der Champions League, aber diesmal war in den entscheidenden Momenten alles gegen uns.“