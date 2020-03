Sechs neue Infizierte in Tirols Landeshauptstadt

Auch am Donnerstagmorgen steigt die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Tirol weiterhin an. Sechs neue Fälle gab das Land Tirol in Innsbruck bekannt. Ein Zusammenhang mit der Studierenden-Infektkette gilt als wahrscheinlich. Damit sind in Tirol aktuell 79 Personen am Coronavirus erkrankt, weitere zwei Personen sind mittlerweile wieder völlig gesund.