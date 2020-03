Bayrischer Mordverdächtiger wohnte in OÖ

700 Auswertungen

Bislang haben die Beamten der „SOKO Manuela“ eine außergewöhnlich hohe Anzahl von Ermittlungsspuren verfolgt und knapp 700 kriminaltechnische Auswertungen durchgeführt. Des Weiteren wurden in den letzten Wochen zahlreiche Suchmaßnahmen im Landkreis Traunstein veranlasst. Hierzu wurden u. a. mehrere Wald- und Flurgebiete, der Waginger See sowie umliegende Gewässer mit Hilfe von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei und der Operativen Ergänzungsdienste Traunstein, der Wasserschutzpolizei Prien, der Polizeiinspektion Laufen, Polizeitauchern, Diensthundeführern und Polizeihubschraubern abgesucht. In einem Schilfbereich am Waginger See konnte eine Matratze sowie Bettzeug aus der Wohnung der Frau K. aufgefunden werden.