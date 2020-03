Prozess um Afghanen: Freund wegen Mordes angeklagt

Die Anklage wurde beim Landesgericht Salzburg eingebracht und dem Verteidiger, Rechtsanwalt Michael Hofer, zugestellt. Sie ist noch nicht rechtswirksam, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Salzburg, Christoph Rother, am Mittwoch auf Anfrage der APA erklärte. Die beiden Afghanen wohnten in einem Asylheim in Zell am See, das nur wenige Hundert Meter vom Spielplatz entfernt lag. Zu dem Tötungsdelikt soll es zwischen 3.41 Uhr und 4.27 Uhr gekommen sein. Passanten hatten die Leiche des 19-Jährigen am Vormittag auf dem Spielplatz entdeckt.