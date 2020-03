Coronavirus: Privater Kindergarten geschlossen

Die Gesamtzahl der positiv auf das neue Coronavirus getesteten Personen in Wien ist um neun auf 32 gestiegen - österreichweit gibt es 99 Fälle mit Stand Sonntag, 8 Uhr. Unter den Patienten ist auch eine Mitarbeiterin eines kleinen Privatkindergartens in Wien-Ottakring. „Diese Betreuungseinrichtung bleibt nun für zwei Wochen geschlossen“, wie Corina Had von der Wiener Berufsrettung berichtete.