Drogenverkauf war ein Familienunternehmen

Die Oma baut in ihrem Garten in Bosnien Pflanzen an, bei denen man sich fragen muss, ob sie sie überhaupt kennt. Denn es waren – Hanfpflanzen. „Vercheckt“ haben die Beute die Tochter und deren beiden Söhne in Österreich. Dafür gab’s Haftstrafen in Linz