NBA: San Antonio Spurs unterliegen Brooklyn Nets

Die San Antonio Spurs haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA einen weiteren Rückschlag erlitten. Die Texaner unterlagen am Freitag ohne die verletzten LaMarcus Aldridge und Jakob Pöltl auswärts gegen die Booklyn Nets 120:139. Damit fehlen ihnen in der Western Conference auf Tabellenplatz zwölf viereinhalb Spiele auf einen Play-off-Platz.