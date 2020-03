Überfall auf Supermarkt in Pfaffenhofen

In der Nähe des Bahnhofs befindet sich der Supermarkt, der am Freitag gegen 19 Uhr überfallen wurde. Der Täter forderte mit vorgehaltenem Messer die Herausgabe des Kasseninhaltes. Die Angestellten konnten in einen Personalraum flüchten und die Tür versperren. Der Täter konnte flüchten. Die Polizei leitete im Großraum Telfs umgehend eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein.