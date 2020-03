VKI startet Gratis-Hotline zu Reiserechtsfragen

„Rechtlich gesehen große Unterschiede“

Wer eine Pauschalreise gebucht hat und nicht nur Flug oder Hotel allein für sich genommen, ist in Problemfällen in der Regel besser abgesichert, so Georg Mentschl, zuständig für die Projektleitung der VKI-Hotline. „Dass es hier rechtlich gesehen große Unterschiede gibt, ist vielen Konsumentinnen und Konsumenten nicht bewusst.“