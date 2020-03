Pörtschach: 300 Firmen schaffen 1200 Arbeitsplätze

Viele Betriebe setzen sich nämlich aktiv für Klimaschutz, Tierschutz und soziale Projekte ein, was nicht außer Acht gelassen werden dürfe, meint Mandl. Er will mit der Kampagne den Zusammenhalt stärken und tiefer in der Gesellschaft verankern, da die selbstständigen Unternehmer einen attraktiven Lebensstandort in Kärnten schaffen.