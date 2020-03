Frida Ramstedt verrät Grundregeln für Ihr Zuhause

Wie arrangiert man am besten die Möbel in den eigenen vier Wänden? Welche Farben lassen den stressigen Alltag draußen? Welche Formen harmonisieren miteinander? Fragen, die man sich nicht nur beim Einzug in eine neue Wohnung stellt. Manchmal ist es auch für die gewohnten vier Wände Zeit für einen neuen Anstrich! Dabei gilt: Spontaneität in allen Ehren, doch wer sich rundum wohlfühlen - und sein Haus zu einem Zuhause machen - will, sollte einige Dinge beherzigen und nicht vorschnell - oder gar wahllos - einkaufen. Die Influencerin und Bloggerin Frida Ramstedt erklärt anhand von Tipps und Tricks, wie das das geht, ohne gleich teure Anschaffungen tätigen zu müssen!