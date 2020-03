Neuschnee bringt erhöhte Lawinengefahr mit sich

Der meteorologische Frühlingsbeginn ist erst ein paar Tage alt. Am Sonntag hätte es mit dem Winter vorbei sein sollen, doch der zeigt jetzt nochmal richtig was er kann. In den Karnischen Alpen kann der meiste Niederschlag verzeichnet werden. „In Kornat in der Gemeinde Lesachtal hat es von gestern auf heute, also innerhalb von 24 Stunden, 20 Zentimeter Neuschnee gegeben. Am Plöckenpass schneite es im gleichen Zeitraum sogar 45 Zentimeter“, so Nikolas Zimmermann, Meteorologe von Ubimet.