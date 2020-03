Geld und Personal für Grenzschutz zugesichert

Frontex warnt: „Lage spitzt sich zu“

Laut einem Bericht der Grenzschutzagentur Frontex wird sich die Lage an der türkisch-griechischen Grenze in den kommenden Tagen stark zuspitzen. „Es wird schwierig sein, den massiven Strom von Menschen, die sich auf die Reise gemacht haben, zu stoppen“, heißt es darin. „Darum ist kurzfristig in den kommenden Tagen noch ein Anstieg des Drucks zu erwarten - auch sogar in dem Fall, dass die türkischen Behörden handeln sollten, um Grenzübertritte zu verhindern“, warnt Frontex. Die Grenzschutzagentur setzte die Alarmstufe für sämtliche EU-Grenzen zur Türkei auf „hoch“.