Zweiter Corona-Fall in Salzburg bestätigt

Am Montagvormittag hat das Land Salzburg einen zweiten Fall einer Erkrankung am Coronavirus in Salzburg bestätigt. Dabei handelt es sich um den Lebensgefährten der ersten Infizierten in Fusch an der Glocknerstraße. Beide Patienten befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Auch 18 Hotelmitarbeiter in Salzburg sollen laut ersten Informationen in häuslicher Quarantäne sein.