Coronavirus: Häusliche Quarantäne für 23 Schüler

Maßnahme bis 11. März

Die eigenen vier Wände dürfen also in den nächsten Tagen nicht mehr verlassen werden, dies gilt bis zum 11. März, so das Land weiter. Entwickeln die Betroffenen Symptome, sind sie dazu angehalten, sich umgehend an die Gesundheitsbehörde, die Bezirkshauptmannschaft, zu wenden.