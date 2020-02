Reichelt: „... dann wäre Aufhören ein Thema“

„Bei den Klassikern wie Kitzbühel oder Wengen war ich noch traurig, das Zuschauen tat weh. Aber mittlerweile sind genug Wochen vergangen, um das abzuhaken. Ich sehe die Herausforderung, noch einmal zurückzukehren“, so Reichelt. „Es gibt noch ein Großereignis im nächsten Jahr in Cortina, dort will ich hin.“ Der Heilungsverlauf sei gut, er möchte im Juni wieder auf den Brettln stehen. „Sollte es Juli werden, ist es auch wurscht. Es geht darum, dass ich so fit bin, dass ich mit den Jungs mit nach Südamerika fliegen kann.“