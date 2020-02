Reinigungskräfte stahlen Geld aus Grazer Schule

Zwischen 3. Oktober und 26. November 2019 waren in einer Grazer Schule immer wieder Bargeld und Wertgegenstände wie Mobiltelefone, Bankomatkarten, Tablets und Kleidung aus unversperrten Räumen verschwunden. Die Geschädigten meldeten dies bei der Polizei. Nach einer weiteren Anzeige Ende November 2019 gerieten Angestellte einer Reinigungsfirma erstmals in den Fokus. Die Ermittlungen führten die Polizisten der Inspektion Graz-Andritz zunächst zu einem Ehepaar, dem 30-Jährigen und seiner Ehefrau (25). Der Mann leugnete erst die Taten, woraufhin die Polizisten ihn zur Vernehmung auf eine Dienststelle mitnahmen. Die Frau zeigte sich daraufhin reumütig und brachte die gestohlenen Mobiltelefone in die Inspektion.

Verdächtige zeigen sich teilgeständig

Weitere Nachforschungen führten dann zu der 18-Jährigen. Sie hatte zwei im Oktober 2019 gestohlene Handys an einen Grazer Shop verkauft. Die Ermittlungen ergaben, dass der 30-Jährige die beiden bei der Reinigungsfirma beschäftigten Frauen bei ihrer Arbeit in die Schule begleitet hatte, um mit ihnen gemeinsam die Diebstähle zu begehen. Die drei legten sich zum Teil Geständnisse ab und werden angezeigt.