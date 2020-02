„Vinz“-Heimspiel: „Schon nochmal ein Unterschied“

Am Tag, an dem „hoffentlich ganz Oberösterreich zusammenläuft“, wie Herwig Grabner, der Chef des Organisationskomitees sagt, muss Kriechmayr dem Erwartungsdruck Tausender und jenem an sich selbst standhalten. „Die Erwartungshaltung an mich selber ist sehr groß. Ich kenne den Hang sehr gut und will das natürlich auch zeigen“, sagte Kriechmayr. Die Auftritte auf heimischen Bühnen wie auf der Kitzbüheler Streif, wo er heuer Zweiter wurde, oder Saalbach, seien etwas Besonderes. „Aber das hier ist schon noch mal ein Unterschied.“