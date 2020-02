Tiroler Unternehmer zur WK-Wahl aufgerufen

Alle fünf Jahre dürfen die Mitglieder über ihre Vertreter in der Wirtschaftskammer bestimmen. Diese sind in Verhandlungen mit der Regierung und den Sozialpartnern eingebunden. Dieses Jahr stehen 13 Listen zur Auswahl. Wobei aber nicht jede dieser Listen in allen 71 Fachgruppen der sieben Sparten kandidiert. Nur der Wirtschaftsbund unter der Führung von Präsident Christoph Walser tritt überall an. In der Fachgruppe, in der sie Mitglied sind, können die Unternehmer ihre Vertreter wählen. Dabei ist es auch möglich, dass ein Unternehmen in mehreren Fachgruppen Mitglied ist.