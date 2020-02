Prinzessin Charlotte und Prinz George in Gefahr?

Ob Prinz George und Prinzessin Charlotte in den nächsten Tagen also zur Schule gehen werden oder nicht, wird sich wohl noch zeigen. Fakt ist, das Coronavirus, das in China seinen Ursprung nahm, breitet sich zuletzt auch in Europa immer weiter aus. Vor allem Norditalien ist aktuell stark betroffen. In Großbritannien forderte Gesundheitsminister Matt Hancock deshalb auch Norditalien-Rückkehrer auf, sich vorübergehend in Isolation zu begeben, wenn sie an grippeähnlichen Symptomen litten.