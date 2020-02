Wohnhaus-Zubau in Bramberg stand in Vollbrand

Am späten Dienstagabend brach im Ortsteil Weyer, im Gemeindegebiet von Bramberg, ein Brand in einem Wohnhaus-Zubau aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen die Werkstatt, die Garage und das Carport bereits in Vollbrand - die Flammen drohten, auf das Wohnhaus überzugreifen. Sieben Personen wurden evakuiert.