Teenager planten Anschlag mit Internetanleitungen

Die Teenager wurden vom russischen Inlandsgeheimdienst festgenommen, die eine Schule in Saratow im Süden des Landes angreifen wollten. Die beiden 14-Jährigen seien in einem verlassenen Luftschutzbunker aufgegriffen worden, wo sie Waffen und eine abgesägte Schrotflinte aufbewahrt hätten, teilten die Behörden am Mittwoch der Staatsagentur Tass zufolge mit.