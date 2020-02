„Koi Unleashed“ ist wie „Baldurs Gate“ in Japan

Das Entwicklerstudio Wild Grip bringt am 29. April ein neues Rollenspiel auf den PC, das vor allem für Fans alter Genreklassiker wie „Baldur‘s Gate“ oder „Icewind Dale“ interessant werden könnte. Spielerisch eng an die Genre-Wegbereiter angelehnt, erlebt man in „Koi Unleashed“ Abenteuer im feudalen Japan und kämpft gegen die lokalen Fabelwesen.