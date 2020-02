Die Pflegekräfte gehen auf die Barrikaden

Ab Mittwoch Streiks

„An der Arbeitszeitverkürzung führt kein Weg vorbei. Die Belastung in unserer Branche ist extrem gestiegen. Kaum jemand schafft den Job in Vollzeit. Wer Teilzeit arbeitet, dem fehlt das Geld – spätestens in der Pension. Und es trifft vor allem die Frauen“, fasst Sonja Föger-Kalchschmid zusammen, um was es geht. Föger-Kalchschmid ist Betriebsratsvorsitzende der Lebenshilfe Tirol, mit 1500 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in der Branche. Dort wird an mehreren Standorten am Mittwoch gestreikt. Laut Gewerkschaft haben sich die Mitarbeiter von rund 20 Betrieben in ganz Tirol angeschlossen und werden Mittwoch, Donnerstag oder Freitag für einige Stunden die Arbeit niederlegen. Für eine Notversorgung sei gesorgt, heißt es. Föger-Kalchschmid: „In unserer Branche arbeiten Menschen, die vor allem an andere denken. Das tun sie auch am Streiktag. Aber jetzt müssen wir auch an uns denken.“