Sieg gewidmet! Shiffrins Vater rettete sein Leben

Mikaela Shiffrin hat mit ihren erst 24 Jahren große Erfolge gefeiert. Aber auch viel Leid miterlebt. Anfang Februar war ihr Papa Jeff bei Arbeiten am Hausdach tödlich verunglückt - der Weltcupstar weilt seither in tiefer Trauer in den USA: „Ich hoffe, dass ich eines Tages wieder atmen kann“, lässt sie ihre Fans wissen.