Achensee ist bundesweit die Top-Sommerdestination

Die beiden Faktoren, mit denen Tirols größter See das Forschungsinstitut BAK Economics überzeugt, sind eine überdurchschnittliche Ertragskraft sowie eine ausgezeichnete Auslastung – im Tourismusjahr 2017/18 lag letztere bei 189 Vollbelegstagen. Mit einem Umsatz von rund 16.850 Euro pro Bett im selben Jahr liegt der Achensee zudem weit über dem landesweiten Durchschnitt (9794 Euro). Im Tourismusjahr 2019 verzeichnete die Region insgesamt rund 433.300 Ankünfte (plus 3,9 Prozent) und 1.643.600 Übernachtungen (ein Plus von 1,4 Prozent).