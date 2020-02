Team LeBron gewinnt All-Star-Spiel für Bryant

„Nie wieder so ein Basketballer“

„Wir werden niemals wieder einen Basketball-Spieler wie Kobe Bryant sehen“, sagte Lakers-Legende Earvin „Magic“ Johnson zu Beginn einer langen Zeremonie zu Ehren Bryants vor dem Spiel. Nach acht Sekunden des Schweigens, bei denen sich die Spieler an den Händen hielten, setzte das Publikum im United Center in Chicago mit „Kobe, Kobe“-Rufen ein. Auch der ebenfalls im Jänner verstorbene langjährige NBA-Geschäftsführer David Stern, wurde geehrt.