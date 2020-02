Alaba nach England? „Kann es mir vorstellen“

Im Interview mit der „Daily Mail" antwortete Alaba deshalb vielsagend auf die Frage, ob man ihn eines Tages vielleicht doch in der englischen Premier League spielen sehen wird: „Wir werden sehen. Im Moment denke ich nicht zu viel darüber nach. Aber ich kann mir vorstellen, in Zukunft woanders zu spielen." Sein Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 2021, dann ist er 29 Jahre alt - also im besten Fußballer-Alter.