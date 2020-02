Katnikowa holt Gold ++ Egle und Doppelsitzer 11.

Kammerlander Naturbahn-Gesamtweltcup-Sieger

Thomas Kammerlander sicherte sich indes am Samstag mit dem Sieg auf seiner Heimbahn in Umhausen zum vierten Mal in Serie den Gesamtweltcup-Sieg der Naturbahnrodler. Der Tiroler gewann das Saisonfinale vor dem Steirer Michael Scheikl und dem Südtiroler Patrick Pigneter, genauso lautet auch der Endstand im Gesamtklassement. Bei den Damen landete Tina Unterberger zum Saisonabschluss an der vierten Stelle, im Weltcup wurde die Oberösterreicherin Dritte. Der Tages- und Gesamtsieg ging an die Südtirolerin Evelin Lanthaler.