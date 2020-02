Dritter! Stefan Kraft segelt am Kulm aufs Stockerl

1. Piotr Zyla (POL) 100

2. Timi Zajc (SLO) 80

3. Stefan Kraft (AUT) 60

4. Karl Geiger (GER) 50

5. Dawid Kubacki (POL) 45

6. Antti Aalto (FIN) 40

7. Kamil Stoch (POL) 36

8. Robert Johansson (NOR) 32

9. Ryoyu Kobayashi (JPN) 29

10. Marius Lindvik (NOR) 26

11. Michael Hayböck (AUT) 24

12. Robin Pedersen (NOR) 22

13. Constantin Schmid (GER) 20

14. Daniel-Andre Tande (NOR) 18

15. Stephan Leyhe (GER) 16