AlphaTauri präsentiert den neuen F1-Boliden

Mit AlphaTauri promotet Red Bull ab sofort via Formel 1 seine seit 2016 existierende und in Salzburg ansässige, gleichnamige Premium-Modemarke. Der neue Name lehnt sich ebenso wie Toro Rosso an Red Bull an. Alpha Tauri ist das Auge und damit der hellste und energiereichste Stern im Sternbild des Stiers (Taurus). Gleichzeitig zu Salzburg wurde in der Mode-Metropole Mailand eine Replica des Autos präsentiert.