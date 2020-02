Dreßen gewinnt trotz Schnitzer - ÖSV geschlagen

„Ja spinn ich, oder was. Mit dem Schnitzer...“ Thomas Dreßen hat am Donnerstag trotz einer Schrecksekunde die Abfahrt in Saalbach gewonnen! Damit verhinderte der Deutsche, der zuletzt auch die Garmisch-Abfahrt für sich entscheiden hat können, den vorzeitigen Kugelgewinn von Beat Feuz. Der Schweizer landete auf Rang zwei, dahinter folgte sein Landsmann Mauro Caviezel. Für den ÖSV verlief das Heimrennen enttäuschend: Vincent Kriechmayr war als Sechster der beste Österreicher.