Südamerikanische Schiris könnten bei EM pfeifen!

Die UEFA und der südamerikanische Fußballverband CONMEBOL wollen ihre Zusammenarbeit verstärken. Das gaben die beiden Verbände am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. So sei es vorstellbar, dass bei der Europameisterschaft in diesem Jahr ein Schiedsrichtergespann aus Südamerika ein Gruppenspiel leite. Auch Einsätze in der Champions League könnte es geben.