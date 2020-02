Millionen-Kauf von neuen Straßenbahnen auf Schiene

Das Straßenbahnnetz in Graz wird ausgebaut. Neue Linien zu den Reinighausgründen und zur Smart City sowie eine zweite Trasse durch das Stadtzentrum werden errichtet, die Linien nach Mariatrost und Puntigam zweigleisig ausgebaut. Drei weitere Linien sind in Planung: die Nordwest-Linie (nach Gösting), die Südwest-Linie (über den Nahverkehrsknoten Don Bosco nach Straßgang) und eine Uni-Linie. Das heißt, dass in Zukunft mehr Straßenbahnen gebraucht werden.